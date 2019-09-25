Балтика
    -
    21:30
    25.09.19
    Калининград Арена
    Локомотив
      Кубок России • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Балтика - Локомотив
      Кубок России - 25 сентября 2019

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Балтика – Локомотив на Eurosport.ru! 25 сентября 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Евгений Калешин или Юрий Семин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Балтика и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Балтика и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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