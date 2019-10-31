Спартак
    -
    19:30
    31.10.19
    Стадион Спартак
    Ростов
      Кубок России • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Спартак - Ростов
      Кубок России - 31 октября 2019

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Спартак – Ростов на Eurosport.ru! 31 октября 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олег Кононов или Валерий Карпин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Бывший и нынешний клубы Валерия Карпина сшибутся в очной схватке за право выхода в четвертьфинал! Какую собаку зарыл своему визави Доменико Тедеско? Узнаем из текстовой онлайн-трансляции eurosport.ru!

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