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Спартак - ЦСКА
Кубок России - 4 марта 2020
Футбол, Кубок России. Следите за матчем Спартак – ЦСКА на Eurosport.ru! 4 марта 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тедеско или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Спартак и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на первой пресске весны уже успел взорвать медиа-бомбу – он хочет выиграть каждый матч до конца сезона. Красно-белые успешно расправились с «Динамо», но ЦСКА – угроза посерьезнее. Начнут ли Тедеско припоминать его слова уже после второго весеннего матча? Узнаем вместе на Eurosport.ru.