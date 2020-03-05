Химки
    -
    19:30
    05.03.20
    Арена Химки
    Торпедо
      Кубок России • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Химки - Торпедо
      Кубок России - 5 марта 2020

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Химки – Торпедо на Eurosport.ru! 5 марта 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Юран или Сергей Игнашевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Химки и Торпедо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Химки и Торпедо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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