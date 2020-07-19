Урал
    -
    13:00
    19.07.20
    Екатеринбург Арена
    Химки
      Кубок России • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Урал - Химки
      Кубок России - 19 июля 2020

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Урал – Химки на Eurosport.ru! 19 июля 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Урал и Химки и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Урал и Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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