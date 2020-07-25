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Зенит - Химки
Russian Cup - 25 июля 2020
Футбол, Russian Cup. Следите за матчем Зенит – Химки на Eurosport.ru! 25 июля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит и Химки и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит и Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! «Химки» всеми способами мчат к футболу топ-достижений, но для начала им надо развалить «Зенит» в финале Кубка. Следить за этим буду я, Сурен Аванесьян.