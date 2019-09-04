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«Зенит» – «Енисей», у «Локо» снова «Балтика», «Спартак» попал под КАМАЗ. Жребий 1/16 Кубка России
Клубы РПЛ вступают в борьбу за второй по статусу национальный трофей.
В Москве прошла жеребьевка 1/16 Кубка России. На этой стадии в борьбу вступают клубы РПЛ.
По итогам жребия определились следующие пары:
«Енисей» – «Зенит»
«Балтика» – «Локомотив»
«Нижний Новгород» – «Краснодар»
«Торпедо» – «Крылья Советов»
«Шинник» – «Сочи»
«Чайка» – «Уфа»
«Томь» – «Тамбов»
КАМАЗ – «Спартак»
«Факел» – «Арсенал»
«СКА-Хабаровск» – «Ахмат»
«Чертаново» – «Оренбург»
«Мордовия» – «Ростов»
«Луч» – «Динамо»
«Черноморец» – «Урал»
«Химки» – «Рубин»
Клубы высшей лиги на этой стадии проведут матчи в гостях.
- Игры состоятся 25-26 сентября.
- Прошлогодний триумфатор Кубка страны – московский «Локомотив».