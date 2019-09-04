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«Зенит» – «Енисей», у «Локо» снова «Балтика», «Спартак» попал под КАМАЗ. Жребий 1/16 Кубка России

«Зенит» – «Енисей», у «Локо» снова «Балтика», «Спартак» попал под КАМАЗ. Жребий 1/16 Кубка России
Eurosport

1 час назад

Клубы РПЛ вступают в борьбу за второй по статусу национальный трофей.

В Москве прошла жеребьевка 1/16 Кубка России. На этой стадии в борьбу вступают клубы РПЛ.

По итогам жребия определились следующие пары:

«Енисей» – «Зенит»

«Алания» – ЦСКА

«Балтика» – «Локомотив»

«Нижний Новгород» – «Краснодар»

«Торпедо» – «Крылья Советов»

«Шинник» – «Сочи»

«Чайка» – «Уфа»

«Томь» – «Тамбов»

КАМАЗ – «Спартак»

«Факел» – «Арсенал»

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат»

«Чертаново» – «Оренбург»

«Мордовия» – «Ростов»

«Луч» – «Динамо»

«Черноморец» – «Урал»

«Химки» – «Рубин»

Клубы высшей лиги на этой стадии проведут матчи в гостях.

  • Игры состоятся 25-26 сентября.
  • Прошлогодний триумфатор Кубка страны – московский «Локомотив».
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