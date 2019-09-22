Московский «Спартак» отправит в отставку главного тренера Олега Кононова. Это произойдет в случае вылета команды из Кубка России.

Вчера, 21 сентября, Кононов встретился с президентом Леонидом Федуном. Босс «Спартака» остался недоволен текущими результатами, а также качеством футбола в матче с «Уфой». Федун предупредил Кононова, чтобы тот готовился к любым решениям руководства в случае вылета из Кубка России.

«Рейтинг букмекеров» уточнил, что следующим коучем красно-белых станет Дмитрий Парфенов из «Урала». Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что отпустит тренера в «Спартак» при предложении из Москвы.

Возможная ранняя отставка Кононова связана с негативным фоном вокруг Леонида Федуна и генерального директора клуба Томаса Цорна. Ранее они не планировали снимать тренера как минимум до зимней паузы в чемпионате России.

Олег Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Матч с «Уфой» стал четвертым, в котором красно-белые не побеждают, и десятым подряд с пропущенными мячами.

Московский клуб с 14 очками после 10 туров занимает седьмое место в Премьер-лиге.

25 сентября «Спартак» в Набережных челнах сыграет в Кубке страны с «КАМАЗом».

Когда «Спартак» уволит Кононова? Кажется, в течение пяти дней

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