Ставка: победа гостей с форой «минус 1,5» за 2,08

Олег Кононов, «Спартак»Getty Images

«Спартак» проиграл четыре матча подряд, ныряет все глубже в таблице РПЛ, даже поклонники Кононова уже подняли с земли грязь и занесли руки для броска. По слухам, Леонида Федуна тоже осенило – он поставил перед коучем ультиматум: в случае поражения в Набережных Челнах Олег сдаст красно-белую брошку и попрощается с пиджаком (возможно, только физически).

Перед футболистами стоит двойная задача – спасти не только тренера, но и свою честь, ведь проигрыш или скромная победа над командой ПФЛ станет вершиной позора. Поэтому Кононов везет в Татарстан мощный состав – с Айртоном, Понсе и другими легионерами шансы против «КАМАЗа» резко возрастают. Оборвать ставку может лишь большое желание игроков слить очередного босса, но такой исход вроде не предвидится.

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Ставка: команды забьют «больше 2,5» мячей за 1,75

В сезоне-2015/16 «Зенит» в третий раз в истории выиграл Кубок России. Тогда клуб переживал самый финансово сладкий период – в составе гоняли Халк и другие дорогостоящие легионеры, которым было все равно, кого побеждать. В тот год клуб из Санкт-Петербурга поднял чашу на автомате, смяв в финале ЦСКА (4:1).

С тех пор турнир наскучил команде, последние три розыгрыша «Зенит» закончил еще до четвертьфинала. Фанаты и эксперты в предвкушении – произойдет ли то же самое в этом году? Вероятность высока, но это вряд ли случится в 1/16. Все просто: сине-бело-голубым досталась слабейшая шайка ФНЛ. «Енисей» кормится на дне лучшей лиги мира, набрав всего восемь очков в 14 матчах. Футболисты не вдыхали победу с начала июня (если не брать в расчет Кубок).

«Зенит» мчит в Красноярск без основы, но с оголодавшими на скамейке игроками. Очевидно, что они будут рвать пятые точки в попытке понравиться тренеру, хозяева – постараются показать хоть что-то. Когда исход решен задолго до первого касания мяча, часто получается что-то интересное. Один из вариантов: зрелищный матч, в котором команды просто захотят порадовать фанатов.

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Ставка: хозяева победят с форой «плюс один» за 1,6

«Локомотив»Getty Images

С каждым матчем у Юрия Семина копится все больше претензий и проблем: то РФС не угодил «Локо» с календарем, то травмировался важный футболист, то некоторые злобно хейтят со стороны, хотя вроде не за что. Первые две сложности – основополагающие. Москвичи играют на три турнира, график жесточайший, а состав рассыпается из-за постоянных повреждений – в ближайшее время на поле точно не выйдут Миранчуки и Фарфан.

Славный старт в Лиге чемпионов добавил тревог: в случае поражения от «Байера» можно было спокойно и в удовольствие доиграть группу, слиться из турнира и разорвать внутренние соревнования, но теперь возник реальный шанс зацепить европейскую весну. В условиях плотного графика и дыр на скамейке придется отказаться от барахла – Кубок России объективно проигрывает остальным ивентам.

Хотя «Балтика» не самый серьезный соперник (если для клубов РПЛ бывают такие в 1/16), железнодорожники не станут давить на ручник. Если получится победить дублирующим составом и пойти дальше – супер, нет – никто не расстроится. Особенно те, кто загрузит на минимальную фору хозяев.

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Ставка: гости выиграют с форой «ноль» за 1,74

«Сочи» – по-прежнему одни из аутсайдеров РПЛ, но у команды прорисовывается игра, и это вселяет надежду в неравнодушных. Вы видели, как команда грохнула «Динамо» с его многомиллионными покупками в Москве? А наблюдали мощь и неуловимость героического Зе в последних матчах?

Конечно, сочинцы все еще даже не уровень середняка высшей лиги, но уж точно не слабее «Шинника». Пусть ярославцы идут в одном очке от зоны стыковых матчей и не проигрывали на протяжении четырех встреч (всего слили три из 14), у них нет той практики игры в РПЛ и опытных игроков, что у «Сочи». Поэтому гости – фавориты матча.

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А еще:

У «Краснодара» та же мотивация разорвать «Нижний Новгород», что и у «Спартака» в своем матче. В последних двух играх «быки» отлетели «Базелю» и ЦСКА с общим счетом 2:8 – нужно как можно скорее вымолить прощение у разочарованных фанатов. Где это сделать, как ни в Нижнем? Тем более что коф на победу гостей сочнейший – 1,66. Кликай на ссылку, чтобы не успустить.

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