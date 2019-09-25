«Енисей» проиграл «Зениту» в 1/16 Кубка России и покинул турнир – 1:2. Особенно горько в этот день было, возможно, одному из самых преданных фанатов красноярского клуба, который расстроился не только из-за поражения любимцев, но и из-за сорвавшейся бурной ночи.

Константин Ефрамеев написал на одной из страниц во «ВКонтакте», что верит в победу «Енисея». Сообщение фаната вызвало бурную реакцию, а одна из комментаторов предложила Константину интим, если красноярцы обыграют «Зенит».

Но чуда не произошло. Позднее «Енисей» в твиттере извинился перед поклонником: «Парень, мы старались...».

Хозяева вели в счете до истечения часа игры, но голы Алексея Сутормина и Роберта Мака принесли победу клубу из Санкт-Петербурга.

В 1/8 Кубка «Зенит» сыграет с «Томью», которая разгромила «Тамбов» (4:0).

Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате России, «Енисей» замыкает таблицу ФНЛ.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android