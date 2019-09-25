Болельщики московского «Спартака» в очередной раз призвали главного тренера команды Олега Кононова уйти в отставку.

Во время матча 1/16 финала Кубка России против «КАМАЗа» на трибуне красно-белых появился баннер следующего содержания: «Кончен бой. Бери пиджак, ****** [вали] домой». Кроме того, фанаты «Спартака» скандировали кричалку в честь бывшего тренера команды, итальянца Массимо Карреры.

Ранее красно-белые потерпели четыре поражения подряд по всех турнирах.

Кононов возглавил «Спартак» по ходу прошлого сезона. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате России-2018/19.

Кононов: «Готов работать в «Спартаке» до побед. Не ожидал, что не могу быстро дать результат»

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