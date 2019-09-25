«Енисей» проиграл «Зениту» в матче 1/16 Кубка России (1:2), но медиапространство затмил не результат матча, а история, которая вскрылась благодаря соцсетям красноярцев. После матча официальный твиттер клуба ФНЛ принес извинения одному из фанатов, прикрепив к сообщению скриншот. На нем – сообщения парня и девушки из «ВК».

Поклонник «Енисея» по имени Константин уверял окружающих, что любимый клуб расправится с «Зенитом», так как сине-бело-голубым не нужен Кубок России. Ниже – провокационный ответ девушки:

«Если «Енисей» выиграет, я пересплю с вами», – написала Наталья Трафимова, сопроводив сообщение смайликом.

Без сомнений, предложение девушки было шуточным, но переросло в бурю хейта. Наталью атаковали в соцсетях, что вынудило ее написать короткий пост на странице во «Вконтакте».

«Дорогие мои любопытствующие! Когда есть очевидные вещи, как то, что «Зенит» – чемпион, можно спокойно писать стеб, который был мною написан. Я и сейчас скажу то же самое, что если «Енисей» выиграет, я... я спокойна, ибо он не выиграет, никогда... Увы! Не нужно мне присылать в личку скрины твиттера «Енисея», их «извинения» и тд (пусть хоть на чем-то хайпанут). Могу сказать только одно: «Зенит» – чемпион!

Р. S. Когда в прошлую пятницу смотрела игру «Енисея» в Хабаровске, на 81-й минуте я слегка была обескуражена. Сегодня же увидела, что Филиппов просто красавчик! Но! Но! «Зенит» – чемпион. Всем спасибо. Особенно тем мужчинам, которые брызжут ядом мне в личку. Увы, очевидно, больше брызгать нечем», – резюмировала Трафимова.

Eurosport взял у Натальи короткий комментарий, в котором она чуть подробнее описала ситуацию.

«Я живу в Красноярске и хожу поддерживать «Енисей» на все матчи, которые проходят у нас. Но мое сердце давно принадлежит «Зениту»! Даже если бы он играл вторым, третьим составом, молодежкой, то все равно победил бы.

Какие эмоции я испытывала сегодня на матче? Только веру в любимую команду, была уверена, что победа будет за «Зенитом». Естественно, эмоции зашкаливали: сидеть среди фанатов «Енисея», радоваться каждому голу, поддерживать команду на протяжении всего матча. Только вера! Только любовь!» – пылала счастьем Наталья.

Только не все разделили ее эмоции. В личные сообщения «ВК» девушке поступило несколько десятков непристойных предложений. Похоже, многие мужчины слишком прямолинейно воспринимают современный юмор.

«Никто так ничего и не понял. Увы!» – разочаровалась Наталья.

«Енисей» вел в счете до истечения часа игры, но голы Алексея Сутормина и Роберта Мака принесли победу клубу из Санкт-Петербурга.

В 1/8 Кубка «Зенит» сыграет с «Томью», которая разгромила «Тамбов» (4:0).

Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате России, «Енисей» замыкает таблицу ФНЛ.

(Фото: твиттер «Енисея»)

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