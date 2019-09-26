Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал новичка красно-белых Джордана Ларссона.

«Смотрю за игрой Ларссона. Если бы была совесть у людей, которые этого футболиста привозили, они бы сейчас его забрали и куда-нибудь продали, пока есть возможность. Ни одной передачи вперед от него не увидел. Все либо назад, либо поперек», – приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

22-летний сын легендарного Хенрика Ларссона перешел в «Спартак» из шведского «Норрчёпинга» за 4 млн евро.

25 сентября «Спартак» выиграл у «КАМАЗа» в рамках 1/16 финала Кубка России (2:1) и прервал серию из четырех поражений подряд.

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