25 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка России. Игровой день принес несколько неожиданных результатов: из розыгрыша выбыли «Краснодар», уступивший «Нижнему Новгороду», и «Локомотив», проигравший «Балтике» в серии пенальти.

Все результаты 1/16 финала Кубка России:

Команда из Грозного прошла хабаровчан только в серии пенальти.

Дмитрий Хохлов продолжает падение на дно: вслед за неудачами в чемпионате бело-голубые вылетели из Кубка.

Новичок РПЛ получил серьезную оплеуху в Томске.

Фанаты «Зенита»Getty Images

«Енисей» даже открыл счет, но голы Сутормина и Мака вывели «Зенит» в 1/8.

Дубль японца Такумы Нисимуры приговорил владикавказцев к поражению.

Еще одна ачивка в копилке достижений Вадима Евсеева.

В единственном матче без голов сильнее оказались ярославцы.

Валерий Карпин, «Ростов»Getty Images

Валерий Карпин хлопнул «Мордовию» за здоровье Кононова и прошел дальше.

«Спартак» привез в Набережные Челны основной состав и минимально победил.

Похоже, «Краснодар» никак не придет в себя после унижения в матчах с «Олимпиакосом».

«Рубин» принимает это поражение и идет дальше.

Максим Беляев голом на 90-й минуте затащил туляков в следующий раунд.

«Оренбург» на опыте показал юнцам из «Чертаново», что такое высокий уровень.

Финалисты прошлого розыгрыша снова включились в борьбу за трофей.

Сергей ИгнашевичGetty Images

Сергей Игнашевич снял первый скальп с команды Премьер-лиги.

Прошлогодний победитель Кубка покинул турнир по пенальти, хотя вел в счете до 75-й минуты.

Сетка турнира. Пары 1/8 финала:

«Балтика» – «Торпедо»

«Оренбург» – «Химки»

«Нижний Новгород» – «Шинник»

«Арсенал» – «Урал»

ЦСКА – «Уфа»

«Спартак» – «Ростов»

«Зенит» – «Томь»

«Ахмат» – «Луч-Энергия»

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