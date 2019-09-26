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«Зенит» и «Спартак» прошли дальше, «Краснодар» и «Локо» вылетели. Все результаты 1/16 Кубка России
У второго по статусу турнира России будет новый победитель.
25 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка России. Игровой день принес несколько неожиданных результатов: из розыгрыша выбыли «Краснодар», уступивший «Нижнему Новгороду», и «Локомотив», проигравший «Балтике» в серии пенальти.
Все результаты 1/16 финала Кубка России:
Команда из Грозного прошла хабаровчан только в серии пенальти.
Дмитрий Хохлов продолжает падение на дно: вслед за неудачами в чемпионате бело-голубые вылетели из Кубка.
Новичок РПЛ получил серьезную оплеуху в Томске.
Фанаты «Зенита»Getty Images
«Енисей» даже открыл счет, но голы Сутормина и Мака вывели «Зенит» в 1/8.
Дубль японца Такумы Нисимуры приговорил владикавказцев к поражению.
Еще одна ачивка в копилке достижений Вадима Евсеева.
В единственном матче без голов сильнее оказались ярославцы.
Валерий Карпин, «Ростов»Getty Images
Валерий Карпин хлопнул «Мордовию» за здоровье Кононова и прошел дальше.
«Спартак» привез в Набережные Челны основной состав и минимально победил.
Похоже, «Краснодар» никак не придет в себя после унижения в матчах с «Олимпиакосом».
«Рубин» принимает это поражение и идет дальше.
Максим Беляев голом на 90-й минуте затащил туляков в следующий раунд.
«Оренбург» на опыте показал юнцам из «Чертаново», что такое высокий уровень.
Финалисты прошлого розыгрыша снова включились в борьбу за трофей.
Сергей ИгнашевичGetty Images
Сергей Игнашевич снял первый скальп с команды Премьер-лиги.
Прошлогодний победитель Кубка покинул турнир по пенальти, хотя вел в счете до 75-й минуты.
Сетка турнира. Пары 1/8 финала:
- «Балтика» – «Торпедо»
- «Оренбург» – «Химки»
- «Нижний Новгород» – «Шинник»
- «Арсенал» – «Урал»
- ЦСКА – «Уфа»
- «Спартак» – «Ростов»
- «Зенит» – «Томь»
- «Ахмат» – «Луч-Энергия»
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