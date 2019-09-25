Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «КАМАЗом» в рамках 1/16 финала Кубка России – 2:1.

«Да, мы владели мячом. Создали достаточно моментов, но, к сожалению, не реализовали. Пошла спешка, чтобы быстрее забить. В концовке игра была нервная, «КАМАЗ» сильно хотел сравнять счет. Команда строится, сейчас идет притирка. Главное – мы победили.

«Спартак» сейчас уровня ПФЛ? Мы были сильнее соперника. Сравнивать сейчас не надо. Давление трибун не сказывается. Трибуны поддерживают. Команда нервничает, хочет побеждать, не хватает реализации. Шюррле приболел, поэтому остался в Москве. Понсе провел очень полезный матч. Практически всю игру играл на пределе возможностей.

Критика будет все время, как бы мы ни играли. Это нас только мотивирует. Не буду выделять игрока, важно, чтобы команда прогрессировала. Кто будет выделяться – увидите сами», – цитирует Кононова «Чемпионат».

Победа над «КАМАЗом» прервала серию из четырех поражений «Спартака» подряд.

По ходу сегодняшней игры фанаты красно-белых в очередной раз потребовали отставки Кононова.

В 1/8 Кубка России соперником москвичей станет «Ростов».

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