«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в 1/16 Кубка России, но Евгений Кафельников не впечатлился победой дорогой команды.

Новичок москвичей Алекс Крал после матча запостил шаблонный твит: «Важная победа в Кубке. Спасибо фанатам за постоянную поддержку. Врепед, красно-белые!»

В реплаи пришел бывший теннисист и выдал что-то дикое: «Вся команда – кусок ******. Тренер – беспомощная ***** [женский орган], владелец – большой фанат «Динамо Киев»! Мне очень жаль настоящих болельщиков самого популярного клуба России».

Москвичи победили со счетом 2:1.

45-летний Кафельников – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и победитель US Open-1997.

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