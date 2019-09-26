«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче 1/16 Кубка России. Ожидаемый результат, но московский клуб генерирует инфоповоды и вне футбольного поля: на этот раз жесть случилась с болельщиками на трибунах.

Это видео заинтересует аварийные службы Набережных Челнов: на кадрах видно, что выездной сектор помещается в клетке, которую закрывают на время матча. Как там техника пожарной безопасности?

Вдоль всей трибуны установлен забор. Зрители проходят на свои места через одну из трех калиток, каждую стюарды запирают на ключ.

«Спартак» победил со счетом 2:1.

В 1/8 финала красно-белые сыграют с «Ростовом».

«Спартак» убивает нестабильность, Кононову надо что-то менять

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