Eurosport
Фанатов «Спартака» заперли в клетке на матче с «КАМАЗом»
В Набережных Челнах суровая культура боления.
«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче 1/16 Кубка России. Ожидаемый результат, но московский клуб генерирует инфоповоды и вне футбольного поля: на этот раз жесть случилась с болельщиками на трибунах.
Это видео заинтересует аварийные службы Набережных Челнов: на кадрах видно, что выездной сектор помещается в клетке, которую закрывают на время матча. Как там техника пожарной безопасности?
Вдоль всей трибуны установлен забор. Зрители проходят на свои места через одну из трех калиток, каждую стюарды запирают на ключ.
- «Спартак» победил со счетом 2:1.
- В 1/8 финала красно-белые сыграют с «Ростовом».
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