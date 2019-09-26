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Фанатов «Спартака» заперли в клетке на матче с «КАМАЗом»

Фанатов «Спартака» заперли в клетке на матче с «КАМАЗом»
Eurosport

2 ч. назад

В Набережных Челнах суровая культура боления.

«Спартак» обыграл «КАМАЗ» в матче 1/16 Кубка России. Ожидаемый результат, но московский клуб генерирует инфоповоды и вне футбольного поля: на этот раз жесть случилась с болельщиками на трибунах.

Это видео заинтересует аварийные службы Набережных Челнов: на кадрах видно, что выездной сектор помещается в клетке, которую закрывают на время матча. Как там техника пожарной безопасности?

Вдоль всей трибуны установлен забор. Зрители проходят на свои места через одну из трех калиток, каждую стюарды запирают на ключ.

  • «Спартак» победил со счетом 2:1.
  • В 1/8 финала красно-белые сыграют с «Ростовом».

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