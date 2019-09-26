КДК РФС рассмотрит инцидент с запертыми на трибуне фанатами «Спартака»

КДК Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками московского «Спартака», которых заперли на трибуне стадиона в Набережных Челнах во время матча Кубка России с «КАМАЗом».

«Этот случай будет рассмотрен на КДК, и мы надеемся, что «КАМАЗ» и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьезных инцидентов не зафиксировано», – сообщил РИА «Новости» директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» прошел в среду на стадионе в Набережных Челнах и завершился победой гостей со счетом 2:1.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что болельщиков «Спартака» запускают на гостевой сектор, огороженный железной сеткой, а затем запирают вход на трибуну на ключ.

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