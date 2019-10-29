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«Зенит» покромсает «Томь», «Спартак» и «Ростов» накидают друг другу. Ставки на Кубок России

«Зенит» покромсает «Томь», «Спартак» и «Ростов» накидают друг другу. Ставки на Кубок России
Евгений Коростелев

16 ч. назадОбновлено 12 мин. назад

А еще великий «Ахмат» справится с легендарным «Лучом».

ЦСКА – «Уфа» (30 октября, 19:00)

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1,72

Никола Влашич против «Ференцвароша»

Никола Влашич против «Ференцвароша»Getty Images

ЦСКА за последний месяц провел столько неудачных матчей, что на клуб мигом посыпались помои, а репутация Виктора Гончаренко потеряла половину HP. Из пяти встреч красно-синие только одну свели к ничьей, проиграв «Динамо», «Ференцварошу», «Ростову» и «Эспаньолу» – командам, которые праймовый ЦСКА разнес бы в щепки и точно забил бы больше одного мяча.

У «Уфы» тоже не складывается, но по объективным причинам – ресурсы не позволяют Вадиму Евсееву замахиваться на большее, чем 1-2 победы за месяц. В остальное время клуб страдает и дарит очки прохомцам – как в прошлые выходные с «Тамбовом» (0:3).

У башкирцев те же проблемы, что и у ЦСКА – серия неудач, абсолютная деградация в атаке и жуткие проблемы с реализацией. А тут еще в Кубке России формат, который не предусматривает излишний риск. Поэтому соперники сыграют исключительно дипломатично сзади, чтобы не нарваться на проблемы и еще сильнее не разозлить фанатов очередным провалом.

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«Зенит» – «Томь» (30 октября, 20:00)

Ставка: победа хозяев с форой «минус 1,5» за 1,61

«Зенит» в первой части сезона – один из 2-3 российских клубов, за которые не стыдно почти ни в одном матче. Команда не просто стабильно копит очки, побеждая с запасом, но и играет в яркий, иногда с нотками волшебства футбол. Даже в Лиге чемпионов, где сине-бело-голубые чаще портят о себе впечатление, чем генерируют позитив.

«Зенит» выиграл три последних матча РПЛ с разницей 11:2 и оторвался от преследователей на три очка. Ход набран отличный – надо закрепить. Учитывая, что в 1/16 санкт-петербуржцы не слились, как это бывало в последние годы, на Кубок России у них есть некоторые планы. Тем более сетка позволяет разогревать на командах ФНЛ резервистов – идеально.

Возможно, против «Томи» снова не выйдут ни Дзюба, ни Дриусси, ни многие другие лидеры, но и без них у клуба достаточно яркий запас, чтобы нокаутировать противника. Возникнут сложности – Семак и основных игроков подтянет, так что томичам от казни никуда не деться.

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«Спартак» – «Ростов» (31 октября, 19:30)

Ставка: обе команды забьют за 1,91

Джордан Ларссон

Джордан ЛарссонGetty Images

«Спартак» в дерби с «Локомотивом» серьезно преобразился и заслуженно победил, запустив волну восхищения Доменико Тедеско. При немецком тренере в команде будто возросла ответственность за результат, а красно-белый дух вырвался наружу и заполнил все вокруг. Футболисты реального готовы рвать за себя, за команду, за тренера – такого в «Спартаке» не было очень давно.

Помимо эмоционального составляющего, Тедеско провернул несколько тактических изменений, а игроки задвигались и заработали на полную мощь. Потенциал красно-белых при немце понемногу раскрывается, и это опасно – «Спартак» вновь конкурентоспособен.

Расписывать достижения Валерия Карпина нет смысла, его «Ростов» – главное открытие сезона. Желто-синие в этом году трепали соперников и посерьезнее «Спартака», а учитывая все знания и инсайды Валеры из Москвы, он максимально четко подготовится к сражению. Бонусом ко всему идет результативность соперников («Ростов» – третий в РПЛ, «Спартак» – в верхней части таблицы), так что они обязаны забить в обе стороны.

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«Оренбург» – «Химки» (31 октября, 16:00)

Ставка: тотал матча «больше 2» за 1,59

Не самые яркие команды Кубка России имеют шикарный шанс пробиться в полуфинал – победителя этой встречи далее ждет «Торпедо» или «Балтика». Конечно, соперники вряд ли проявят излишнее рвение и не понесутся забивать на первых минутах, но в целом могут провести результативный матч.

«Оренбург» огорчает всех подряд – парни Владимира Федотова не забили только в одном матче из последних десяти. Ярко играет форвард Джордже Деспотович, без пропущенного в играх против оренбуржцев не ушли «Краснодар», «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

«Химки» у себя в турнире тоже редко заканчивают матчи без гола, в предыдущем раунде накидали три банки «Рубину». Соперники могут и должны забить минимум два мяча, а дальше случится либо победа, либо возврат – свои деньги беттор точно не потеряет.

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А еще:

«Ахмат» погрузился во тьму в РПЛ, у команды 5-матчевая серия без побед и всего 13 очков после 14 матчей. У «Луча» 6-матчевая, правда, в ФНЛ. Но в Кубке дальше пройдут грозненцы: они – принимающая сторона, соперник выдохнется еще по пути из Владивостока. Если даже это «Ахмату» не поможет, то люди сверху проявят чудеса воздействия, чтобы игроки добились нужного результата – на это дело стоит скромный, но верный коф 1,43. Проходи по ссылке, если считаешь так же.

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