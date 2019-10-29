Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1,72

Никола Влашич против «Ференцвароша»Getty Images

ЦСКА за последний месяц провел столько неудачных матчей, что на клуб мигом посыпались помои, а репутация Виктора Гончаренко потеряла половину HP. Из пяти встреч красно-синие только одну свели к ничьей, проиграв «Динамо», «Ференцварошу», «Ростову» и «Эспаньолу» – командам, которые праймовый ЦСКА разнес бы в щепки и точно забил бы больше одного мяча.

У «Уфы» тоже не складывается, но по объективным причинам – ресурсы не позволяют Вадиму Евсееву замахиваться на большее, чем 1-2 победы за месяц. В остальное время клуб страдает и дарит очки прохомцам – как в прошлые выходные с «Тамбовом» (0:3).

У башкирцев те же проблемы, что и у ЦСКА – серия неудач, абсолютная деградация в атаке и жуткие проблемы с реализацией. А тут еще в Кубке России формат, который не предусматривает излишний риск. Поэтому соперники сыграют исключительно дипломатично сзади, чтобы не нарваться на проблемы и еще сильнее не разозлить фанатов очередным провалом.

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Ставка: победа хозяев с форой «минус 1,5» за 1,61

«Зенит» в первой части сезона – один из 2-3 российских клубов, за которые не стыдно почти ни в одном матче. Команда не просто стабильно копит очки, побеждая с запасом, но и играет в яркий, иногда с нотками волшебства футбол. Даже в Лиге чемпионов, где сине-бело-голубые чаще портят о себе впечатление, чем генерируют позитив.

«Зенит» выиграл три последних матча РПЛ с разницей 11:2 и оторвался от преследователей на три очка. Ход набран отличный – надо закрепить. Учитывая, что в 1/16 санкт-петербуржцы не слились, как это бывало в последние годы, на Кубок России у них есть некоторые планы. Тем более сетка позволяет разогревать на командах ФНЛ резервистов – идеально.

Возможно, против «Томи» снова не выйдут ни Дзюба, ни Дриусси, ни многие другие лидеры, но и без них у клуба достаточно яркий запас, чтобы нокаутировать противника. Возникнут сложности – Семак и основных игроков подтянет, так что томичам от казни никуда не деться.

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Ставка: обе команды забьют за 1,91

Джордан ЛарссонGetty Images

«Спартак» в дерби с «Локомотивом» серьезно преобразился и заслуженно победил, запустив волну восхищения Доменико Тедеско. При немецком тренере в команде будто возросла ответственность за результат, а красно-белый дух вырвался наружу и заполнил все вокруг. Футболисты реального готовы рвать за себя, за команду, за тренера – такого в «Спартаке» не было очень давно.

Помимо эмоционального составляющего, Тедеско провернул несколько тактических изменений, а игроки задвигались и заработали на полную мощь. Потенциал красно-белых при немце понемногу раскрывается, и это опасно – «Спартак» вновь конкурентоспособен.

Расписывать достижения Валерия Карпина нет смысла, его «Ростов» – главное открытие сезона. Желто-синие в этом году трепали соперников и посерьезнее «Спартака», а учитывая все знания и инсайды Валеры из Москвы, он максимально четко подготовится к сражению. Бонусом ко всему идет результативность соперников («Ростов» – третий в РПЛ, «Спартак» – в верхней части таблицы), так что они обязаны забить в обе стороны.

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Не самые яркие команды Кубка России имеют шикарный шанс пробиться в полуфинал – победителя этой встречи далее ждет «Торпедо» или «Балтика». Конечно, соперники вряд ли проявят излишнее рвение и не понесутся забивать на первых минутах, но в целом могут провести результативный матч.

«Оренбург» огорчает всех подряд – парни Владимира Федотова не забили только в одном матче из последних десяти. Ярко играет форвард Джордже Деспотович, без пропущенного в играх против оренбуржцев не ушли «Краснодар», «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

«Химки» у себя в турнире тоже редко заканчивают матчи без гола, в предыдущем раунде накидали три банки «Рубину». Соперники могут и должны забить минимум два мяча, а дальше случится либо победа, либо возврат – свои деньги беттор точно не потеряет.

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«Ахмат» погрузился во тьму в РПЛ, у команды 5-матчевая серия без побед и всего 13 очков после 14 матчей. У «Луча» 6-матчевая, правда, в ФНЛ. Но в Кубке дальше пройдут грозненцы: они – принимающая сторона, соперник выдохнется еще по пути из Владивостока. Если даже это «Ахмату» не поможет, то люди сверху проявят чудеса воздействия, чтобы игроки добились нужного результата – на это дело стоит скромный, но верный коф 1,43. Проходи по ссылке, если считаешь так же.

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