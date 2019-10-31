Иванович на глазах у всего стадиона объяснял Жиркову тактику «Зенита», пока его не одернул Дриусси

«Зенит» в матче 1/8 финала Кубка России разгромил «Томь» – 4:0.

По ходу игры в телевизионный кадр попали запасные сине-бело-голубых Юрий Жирков и Бранислав Иванович – при этом серб на пальцах объяснял защитнику сборной России тактику, которую выбрал Сергей Семак.

В итоге Ивановича одернул Себастьян Дриусси, заметивший, что за жестами защитника следит весь стадион.

Голами в прошедшей игре отметились Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

В следующем раунде Кубка России «Зенит» встретится с «Ахматом».

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