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ЦСКА зарубится со «Спартаком», «Зенит» – с «Ахматом». Результаты и сетка Кубка России
В этом сезоне мы увидим не два, а три главных дерби страны.
Все результаты 1/8 финала
Команда Дмитрия Парфенова в упорной борьбе преодолела сопротивление туляков и шагнула в следующий раунд. Решающий промах допустил замбиец Эванс Кангва.
Команда РПЛ разгромила команду ФНЛ, дубль на счету Дениса Глушакова. Один из мячей Дэн положил почти из центрального круга – мини-шедевр от бывшего капитана «Спартака».
Виктор ГончаренкоGetty Images
Армейцы додавили «Уфу» благодаря голу Яки Бийола на 90-й минуте и одержали первую победу в октябре. Ранее случились поражения от «Динамо», «Ференцвароша», «Ростова» и «Эспаньола» и ничья все с той же «Уфой».
Редкий случай, когда серия пенальти завершилась уже после трех попыток. Голкипер «Шинника» Станислав Антипин потащил первые три удара нижегородцев и вывел свою команду в четвертьфинал.
«Зенит» легонько размялся в матче с «Томью», забивали Смольников, Сутормин, Ерохин и Шатов.
А в данном случае команда РПЛ не справилась с клубом ФНЛ – «Оренбург» был бит благодаря дублю полузащитника «Химок» Артема Поляруса.
Доменико ТедескоGetty Images
Сперва Доменико Тедеско разгромил «Локомотив», а теперь выбил из Кубка «Ростов» Валерия Карпина. Дубль в составе москвичей оформил Джордан Ларссон – в двух последних матчах на его счету четыре гола.
Команда Сергея Игнашевича минимально выиграла у коллектива из Калининграда и подтвердила, что не зря занимает в ФНЛ первую строчку.
Все пары 1/4 финала (игры пройдут 4 марта 2020 года)
- «Шинник» – «Урал»
- «Зенит» – «Ахмат»
- ЦСКА – «Спартак»
- «Химки» – «Торпедо»
Полуфиналы (пройдут 23 апреля 2020 года)
- «Химки»/«Торпедо» – «Шинник»/«Урал»
- ЦСКА/«Спартак» – «Зенит»/«Ахмат»
Иванович на глазах у всего стадиона объяснял Жиркову тактику «Зенита», пока его не одернул Дриусси
- Финальный матч Кубка России-2019/20 пройдет 13 мая.
- У Кубка будет новый победитель: действующий чемпион – «Локомотив» – в 1/16 финала проиграл «Балтике» (0:1).