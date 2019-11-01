Все результаты 1/8 финала

Команда Дмитрия Парфенова в упорной борьбе преодолела сопротивление туляков и шагнула в следующий раунд. Решающий промах допустил замбиец Эванс Кангва.

Команда РПЛ разгромила команду ФНЛ, дубль на счету Дениса Глушакова. Один из мячей Дэн положил почти из центрального круга – мини-шедевр от бывшего капитана «Спартака».

Виктор ГончаренкоGetty Images

Армейцы додавили «Уфу» благодаря голу Яки Бийола на 90-й минуте и одержали первую победу в октябре. Ранее случились поражения от «Динамо», «Ференцвароша», «Ростова» и «Эспаньола» и ничья все с той же «Уфой».

Редкий случай, когда серия пенальти завершилась уже после трех попыток. Голкипер «Шинника» Станислав Антипин потащил первые три удара нижегородцев и вывел свою команду в четвертьфинал.

«Зенит» легонько размялся в матче с «Томью», забивали Смольников, Сутормин, Ерохин и Шатов.

А в данном случае команда РПЛ не справилась с клубом ФНЛ – «Оренбург» был бит благодаря дублю полузащитника «Химок» Артема Поляруса.

Доменико ТедескоGetty Images

Сперва Доменико Тедеско разгромил «Локомотив», а теперь выбил из Кубка «Ростов» Валерия Карпина. Дубль в составе москвичей оформил Джордан Ларссон – в двух последних матчах на его счету четыре гола.

Команда Сергея Игнашевича минимально выиграла у коллектива из Калининграда и подтвердила, что не зря занимает в ФНЛ первую строчку.

Все пары 1/4 финала (игры пройдут 4 марта 2020 года)

«Шинник» – «Урал»

«Зенит» – «Ахмат»

ЦСКА – «Спартак»

«Химки» – «Торпедо»

Полуфиналы (пройдут 23 апреля 2020 года)

«Химки»/«Торпедо» – «Шинник»/«Урал»

ЦСКА/«Спартак» – «Зенит»/«Ахмат»

Иванович на глазах у всего стадиона объяснял Жиркову тактику «Зенита», пока его не одернул Дриусси

Финальный матч Кубка России-2019/20 пройдет 13 мая.

У Кубка будет новый победитель: действующий чемпион – «Локомотив» – в 1/16 финала проиграл «Балтике» (0:1).

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