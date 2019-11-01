Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в неповторимом стиле объяснил причины поражения в Кубке России от «Спартака». Ростовчане вышли на матче не в оптимальном составе.

– Почему такой состав?

– Потому что через два дня на третий игра с «Краснодаром». Вот и такой состав.

– С чем связано поражение?

– Потому что они забили два мяча, а мы только один.

– Значит ли, что игра с «Краснодаром» важнее, чем со «Спартаком»?

– А вы как думаете?

– Хотел у вас узнать.

– В прошлом розыгрыше Кубка полуторным составом проходили далеко. Сейчас дали практику тем, кто должен набирать. Ничего страшного в поражении. При хорошем раскладе могли и выиграть.

– Это поражение действительно «ничего страшного»?

– В том году прошли «Краснодар», «Зенит», в полуфинале уступили «Локомотиву». И что было? Кто вспомнил? Грязью полили, что обязаны еще и «Локо» проходить.

– В Европе играют на третий день регулярно. Может, стоило играть одним и тем же составом и в РПЛ, и в Кубке? А если бы было два состава, как у «Сити» или «Зенита», то применять ротацию.

– Бюджет какой у «Сити» и «Зенита»?

– Большой.

– Ну и что вы спрашиваете.

– Если бы у «Ростова раза в три бюджет был…

– Не в три, а в пять. То мы бы да, – цитирует 50-летнего Карпина Sportbox.

«Ростов» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.

В четвертьфинале Кубка красно-белые сыграют с ЦСКА.

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