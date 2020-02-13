РФС на заседании исполкома утвердил реформу проведения Кубка России на сезон-2020/21.

Информация появилась в телеграме-канале журналиста Сергея Егорова «Футбольный Биги». Ранее РФС предложил освободить клубы, участвующие в еврокубках, от 1/16 финала. За реформу выступили девять клубов РПЛ из 16.

Если предварительные январские инсайды верны, Кубок России пройдет по следующей схеме:

6 (или 5, когда квота России сократится) участников еврокубков начинают с 1/8 финала;

со стадии 1/8 финала турнир проходит так, как сейчас;

на стадии 1/16 финала клубы образуют 10 (или 11) групп, и после матчей каждый с каждым в один круг победитель выходит в 1/8;

клубы РПЛ на этой стадии играют в гостях.

Реформу прокомментировал экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов – он выразил двоякое отношение, найдя и плюсы, и минусы.

«Есть города, которые не получат картинки и топовых команд. Это, может, бывает раз в десять лет, когда к ним приедет команда такого уровня. Болельщики все этого ждут, они переживают, это целое событие.

Но если вспомнить нас, то мы весь сезон тащили в 14-15 человек. И играли так же: чемпионат России, Кубок России – до финала практически всегда «Спартак» доходил, Лига чемпионов. Мы так играли, терпели. Сейчас немножко другое. Хотят нашим командам, этой пятерке, дать послабление. Возможно, правильно, чтобы уменьшить количество игр, потому что футболисты не тянут», – цитирует Тихонова Sportbox.

Четвертьфинальные пары КР-2019/20 – «Ахмат» и «Зенит», «Шинник» и «Урал», «Спартак» и ЦСКА, «Химки» и «Торпедо».

«Локомотив» и «Краснодар» вылетели в 1/16 финала.

В РПЛ будет 18 команд, формат Кубка поменяют. «Зенит» и «Спартак» против реформы

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