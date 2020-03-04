Кубок России бесцеремонно ворвался в размеренную жизнь футбольных болельщиков самым жарким по российским меркам матчем – уже в четвертьфинале состоится безжалостное дерби «Спартака» и ЦСКА.

Форма

Команды сыграли по одному официальному матчу поле возвращения РПЛ с зимней паузы, и успешнее оказался «Спартак». Футболисты Доменико Тедеско переиграли «Динамо» в еще одном дерби, забив в ворота бело-голубых два безответных мяча. Армейцы записали в актив только одно очко, зарубившись вничью со скромным «Уралом».

В предсезонных товарищеских играх успехи клубов были попеременно одинаковыми: «Спартак» и ЦСКА уверенно расправлялись с клубами-карликами, но иногда буксовали в матчах с принципиальными соперниками из РПЛ – «Зенитом», «Локомотивом» и «Ростовом». Таким образом, форма соперников примерно одинаковая, но недавняя победа над «Динамо» наверняка сделала красно-белых чуть увереннее.

Иван Обляков (ЦСКА), Аяз Гулиев («Спартак»)Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Спартака» на поле не выйдет травмированный Андре Шюррле, который пропустит и следующий матч, против «Краснодара». Также не сыграют Наиль Умяров и Александр Селихов. ЦСКА не испытывает кадровых проблем.

Лицом к лицу

«Спартак» и ЦСКА играли друг с другом в Кубке Росси уже четыре раза, но на более поздних стадиях. Красно-белые ни разу не выиграли, а последний успех армейцы праздновали в 2011-м году в серии пенальти – основнове время завершилось со счетом 3:3.

По пути к четвертьфиналу «Спартак» обыграл «Камаз» и «Ростов», ЦСКА выбил «Аланию» и «Уфу».

Где смотреть

Московское дерби в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит в 19:30, трансляция начнется на полчаса раньше. Если поблизости нет телевизора – заглядывайте на текстовую трансляцию Eurosport.ru.

Котировки букмекеров

Победа «Спартака»: 2.53

Ничья: 3.27

Победа ЦСКА: 2.99

Небольшое стратегическое преимущество аналитики отдают красно-белым – возможно, из-за победы над «Динамо». Букмекеры считают, что матч закончится в основное время: коэффициенты на дополнительное время и серию пенальти слишком высоки.

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