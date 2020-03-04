«Урал» показал фотографии газона со стадиона в Ярославле, где должен был состояться четвертьфинальный матч Кубка России против «Шинника».

Газон находится в неудовлетворительном состоянии – на некоторых участках поля нет травы.

«Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле. Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе это неуважение к «Шиннику» и болельщикам из Ярославля», – цитирует Sportbox президента «Урала» Григория Иванова.

После публикации «Уралом» снимков газона РФС принял решение отменить матч – состояние поляны было признано неудовлетворительным.

«Урал» и «Шинник» сыграют сегодня, 4 марта, в 18:30.

Победитель матча встретится в полуфинале с «Химками» или «Торпедо».

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