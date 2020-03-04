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Фанаты «Ахмата» бросились на сектор «Зенита», потому что питерские болельщики разделись до торса

Фанаты «Ахмата» бросились на сектор «Зенита», потому что питерские болельщики разделись до торса
Eurosport

10 мин. назад

В Грозном так не принято.

Матч 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» был прерван из-за беспорядков.

Встречу остановили на 86-й минуте при счете 1:1. На видео, появившемся в интернете, можно заметить, как толпа болельщиков бежит к сектору фанатов «Зенита».

Как сообщил журналист Владимир Колос, конфликт начался из-за того, что ультрас «Зенита» разделись по пояс. Успокоить фанатов попытались игроки обеих команд: в частности, полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев даже заходил на нижние ряды трибун.

  • Матч «Ахмат» – «Зенит» закончился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.
  • Победный мяч в дополнительное время забил Юрий Жирков.

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