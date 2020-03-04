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«Спартак» вдесятером прошел ЦСКА в Кубке

«Спартак» вдесятером прошел ЦСКА в Кубке
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 5 мин. назад

Наконец-то классный футбол в исполнении российских команд!

В матче 1/4 финала Кубка России встретились «Спартак» и ЦСКА. Команда Доменико Тедеско взяла верх над принципиальным соперником – 3:2.

Счет в игре уже на четвертой минуте открыл нападающий красно-белых Зелимхан Бакаев.

Пока ЦСКА приходил в себя, спартаковцы отправили второй мяч в ворота Игоря Акинфеева – отличился Эсекиэль Понсе.

Команда Виктора Гончаренко довольно быстро воспряла духом и отыграла один гол усилиями Игоря Дивеева.

А под самый перерыв ЦСКА уложил еще один мяч в ворота гостей – шансов Александру Максименко не оставил Ильзат Ахметов.

Победную банку уже в дополнительное время вкрутил Джордан Ларссон, которого еще совсем недавно критиковали легенды «Спартака».

  • В другом матче 1/4 финала «Зенит» в дополнительное время переборол «Ахмат» (2:1) и шагнул в полуфинал.
  • «Спартак» и «Зенит» сыграют за финал.
  • ЦСКА выигрывал Кубок России семь раз, «Спартак» – трижды.

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