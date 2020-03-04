Getty Images
«Спартак» вдесятером прошел ЦСКА в Кубке
Наконец-то классный футбол в исполнении российских команд!
В матче 1/4 финала Кубка России встретились «Спартак» и ЦСКА. Команда Доменико Тедеско взяла верх над принципиальным соперником – 3:2.
Счет в игре уже на четвертой минуте открыл нападающий красно-белых Зелимхан Бакаев.
Пока ЦСКА приходил в себя, спартаковцы отправили второй мяч в ворота Игоря Акинфеева – отличился Эсекиэль Понсе.
Команда Виктора Гончаренко довольно быстро воспряла духом и отыграла один гол усилиями Игоря Дивеева.
А под самый перерыв ЦСКА уложил еще один мяч в ворота гостей – шансов Александру Максименко не оставил Ильзат Ахметов.
Победную банку уже в дополнительное время вкрутил Джордан Ларссон, которого еще совсем недавно критиковали легенды «Спартака».
- В другом матче 1/4 финала «Зенит» в дополнительное время переборол «Ахмат» (2:1) и шагнул в полуфинал.
- «Спартак» и «Зенит» сыграют за финал.
- ЦСКА выигрывал Кубок России семь раз, «Спартак» – трижды.
Фанаты «Ахмата» бросились на сектор «Зенита», потому что питерские болельщики разделись до торса