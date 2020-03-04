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Гончаренко не пожал Тедеско руку после дерби и оттолкнул его

Гончаренко не пожал Тедеско руку после дерби и оттолкнул его
Eurosport

1 час назад

Очень некрасивый поступок главного тренера ЦСКА.

Коуч ЦСКА Виктор Гончаренко вступил в конфликт с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в четвертьфинале Кубка России (2:3).

После финального свистка немецкий тренер подбежал к Гончаренко и хотел пожать ему руку. «Тот жестом показал: не надо. А потом отпихнул его», – сообщил журналист Михаил Гончаров.

  • Голами в прошедшем матче отметились Зелимхан Бакаев, Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон (у «Спартака»), а также Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов (у ЦСКА).
  • Красно-белые заканчивали встречу вдесятером после удаления Понсе.

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