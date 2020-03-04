Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в рамках 1/4 финала Кубка России.

– Что можете сказать по поводу судейства?

– Что касается удаления, там была такая же отмашка, как ранее со стороны того же Карпова. Без каких-то задних мыслей могу сказать, что судейство было отличное. Иванов не мешал играть.

– Что помешало додавить соперника, когда остались в большинстве?

– Такие вещи иногда идут во вред. «Спартак» начал обороняться глубже, стало меньше пространства между линиями. Останься Понсе на поле, игра была бы на встречных курсах. Плюс мы планировали выпустить Сигурдссона, чтобы ускорить игру, но внесли коррективы, – приводит слова Гончаренко официальный сайт армейцев.

Также коуч ЦСКА высказался о скандальном эпизоде, когда он не пожал руку Доменико Тедеско: «То, что есть на тренерской скамейке, там и останется. У нас пытаются всячески сделать так, чтобы тренеры лучше сидели на трибуне. Нас штрафуют за эмоции, за движения, когда мы выходим из технической зоны. Но футбол – эмоциональный вид спорта, особенно с точки зрения тренера. Должен сказать, мне в ложе даже понравилось: градуса игры не чувствуется! Но если все ведется к тому, чтобы сидеть в ложе, это не очень правильно».

Эпизод с Гончаренко прокомментировал и сам Тедеско: «Для меня нет проблем. Игра была эмоциональная, все может произойти».

В полуфинале Кубка России «Спартак» встретится с «Зенитом», который в другом матче 1/4 финала обыграл «Ахмат» (2:1).

Красно-белые трижды побеждали в Кубке России.

Гончаренко не пожал Тедеско руку после дерби и оттолкнул его

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