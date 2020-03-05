Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал стычку между главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко и коучем «Спартака» Доменико Тедеско.

«Гончаренко не пожал руку Тедеско? Доменико как кузнечик побежал на чужую территорию. Говорят, что он на рывке полетел руки жать. Надо солидно себя вести. Матч закончится, ты спокойно подойди и пожми руку, а вот так подбегать. Ты своей лавке жми руки, что к скамейке ЦСКА-то лезть? Момент провокации есть. Да, тренеры должны жать руку, но то, как Доменико подбежал...

Я понимаю Гончаренко, а то напрыгнул на него! Может, у него какие-то наклонности. Не представляю, чтобы вот так кто-то из игроков ЦСКА подбегал к лавке «Спартака». Тем более был жест со стороны Гончаренко. Многие тренеры эмоциональны, но они же не бегают вот так по лавкам! Еще бы в раздевалку зашел и там бы начал всем отбивать. Дерби удалось, но у армейцев безобразная игра в обороне. Индивидуальные ошибки, не командные. В атаке же действовали неплохо», – цитирует Гусева Sport24.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в четвертьфинале Кубка России. В полуфинале красно-белые встретятся с «Зенитом».

Гусев выступал за ЦСКА в с 2002-го по 2007-й и выиграл три чемпионата России.

Гончаренко и Тедеско прокомментировали скандальную стычку после дерби

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