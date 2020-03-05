«Зенит» объявил себя хозяином матча со «Спартаком» в Кубке – возможно, в обход регламента

«Зенит» и «Спартак» встретятся в матче 1/2 финала Кубка России. Место проведения матча по-прежнему не определено, несмотря на то, что «Зенит» сообщил на официальном сайте, что игра пройдет в Санкт-Петербурге.

В регламенте проведения Кубка России не говорится о том, по какому принципу определяется хозяин поля в матчах 1/2 финала – в документе можно найти инструкцию лишь по проведению матчей 1/16 и 1/8. Об этом сообщает Sports.ru.

Журналист Василий Конов отметил, что в регламенте Кубка России-2017/18 объяснялось, что «в матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя – жребием, при этом отсчет разности выездов и приемов начинается с 1/16 финала». Однако, как добавляет Конов, в новом регламенте подобных инструкций нет.

Если это правило все-таки применят к паре «Зенит» – «Спартак», то хозяином поля останутся петербуржцы: в нынешнем розыгрыше Кубка они провели два из трех матчей на выезде. «Спартак» дважды играл дома.

В 1/4 финала «Спартак» в главном российском дерби одолел ЦСКА (3:2).

«Зенит» расправился с «Ахматом» – 2:1.

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