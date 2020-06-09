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«Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются». Федун и Дюков поспорили из-за Кубка России

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Леонид Федун

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 9 минут

Случай из 2009 года, когда «Зениту» не засчитали поражение за лишнего легионера, частично доказывает правоту Леонида Арнольдовича.

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение провести матч его команды в полуфинале Кубка России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

– Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу – на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое людей воздержалось.

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– Но матч все-таки пройдет в Питере.

– Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо, – сказал Федун. Слова Леонида Арнольдовича приводит «Спорт-Экспресс».

Александр Дюков

Фото: Getty Images

Федуну ответил президент РФС и бывший президент «Зенита» Александр Дюков. «Мы все знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального, любящего футбол и переживающего за «Спартак». Решения продавливаются в пользу «Зенита»? Это не так. Если бы было так, то, наверное, уже о возобновлении чемпионата речи бы никто не вел, а уже вручили бы золотые медали «Зениту», а команды на втором-пятом местах получили бы путевки в еврокубки.

Можно было бы, поскольку в Кубке России осталось доиграть четыре матча, доиграть их в июле. Но это не сделано, вы не видите золотые медали на груди футболистов «Зенита». Сам этот факт говорит о многом», – заявил Дюков. Его цитирует Sports.ru.

  • Ранее в РФС сообщили, что из-за технической ошибки в регламенте Кубка России на сезон-2019/20 для определения домашнего клуба в паре «Зенит» – «Спартак» будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20.
  • Тогда хозяином матча становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Таким образом, право организовать предстоящий матч получил «Зенит».
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