Случай из 2009 года, когда «Зениту» не засчитали поражение за лишнего легионера, частично доказывает правоту Леонида Арнольдовича.

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение провести матч его команды в полуфинале Кубка России против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

– Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу – на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое людей воздержалось.

Чемпионат России Федун переболел коронавирусом и посетил тренировку «Спартака» 06/06/2020 В 19:59

– Но матч все-таки пройдет в Питере.

– Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо, – сказал Федун. Слова Леонида Арнольдовича приводит «Спорт-Экспресс».

Александр Дюков Фото: Getty Images

Федуну ответил президент РФС и бывший президент «Зенита» Александр Дюков. «Мы все знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального, любящего футбол и переживающего за «Спартак». Решения продавливаются в пользу «Зенита»? Это не так. Если бы было так, то, наверное, уже о возобновлении чемпионата речи бы никто не вел, а уже вручили бы золотые медали «Зениту», а команды на втором-пятом местах получили бы путевки в еврокубки.

Можно было бы, поскольку в Кубке России осталось доиграть четыре матча, доиграть их в июле. Но это не сделано, вы не видите золотые медали на груди футболистов «Зенита». Сам этот факт говорит о многом», – заявил Дюков. Его цитирует Sports.ru.

Ранее в РФС сообщили, что из-за технической ошибки в регламенте Кубка России на сезон-2019/20 для определения домашнего клуба в паре «Зенит» – «Спартак» будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20.

Тогда хозяином матча становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Таким образом, право организовать предстоящий матч получил «Зенит».

Опрос Кто прав – Федун или Дюков? Федун, «Зениту» точно помогают Дюков, «Зенит» работает честно Мне не нравится ни Федун, ни Дюков

Sport24: со следующего сезона РПЛ армяне, казахстанцы и киргизы перестанут считаться легионерами

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат России Венгер в «Спартаке» – тяжелая стадия шизофазии. Федун просто устал от критики 18/09/2019 В 10:17