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Уткин о решении РФС по матчу «Зенит» – «Спартак»: «Вы обалдели, друзья мои. Кто наказан за просос?»

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Георгий Джикия и Артем Дзюба в матче «Спартак» – «Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
40 минут назад

Бывший комментатор не понимает, разве это сложно – составить регламент Кубка по-человечески?

Популярный журналист Василий Уткин высказался о проблемах с регламентом Кубка России.

«Решение РФС о том, где играть полуфинал Кубка «Спартак» – «Зенит», очень показательно. Сам вопрос в общем-то не стоит выеденного яйца; Кубок есть Кубок, раз играется из одного матча, рано или поздно важную игру играть на выезде, а там на круг выйдет поровну так или иначе. В пользу чего это аргумент? Правильно, в пользу того, чтоб монетку кинуть.

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Но это ладно. К этому вернемся, может, если будет интересно. Существенно другое: РФС признал ошибку, регламент оказался с дырой, причем прямо на месте полуфинала двух самых популярных команд России. При этом оказалось, что ошибку заметили уже раньше, перед игрой «Торпедо» с «Химками». И как-то сыграли. Хотя в общем-то ясно, что уже тогда надо было признавать ошибку и решать ее каким-то образом. Но теперь почему-то, говоря об ошибке, на решение в связи с игрой «Химок» с «Торпедо» практически опираются как на прецедент.

Мне кажется, вы обалдели, друзья мои. Собственно, почему сейчас история с кубковым регламентом обсуждалась специально, а несколько месяцев назад – нет? Очевидно. Разница только в понтах (это если долго не подыскивать нужное слово).

Так тогда, любезные мои, и решайте ввиду понтов. Дабы успокоить ситуацию. Монетку бросили – и... Но вместо этого все происходит как мы любим. Сперва проблему прячут. Может, обойдется – хотя как она обойдется, матчи чем дальше, тем важнее. Потом, когда прятать больше нельзя, принимают спущенное на тормозах решение («Торпедо» без стадиона, ему одни Химки, где играть), а потом его же используют как прецедент.

Ок. А кто вообще отвечает за такую ошибку? В РФС отделы есть на все случаи жизни. Кто наказан за просос? Регламент написать - вещь, вообще говоря, несложная», – написал Уткин у себя в телеграм-канале.

  • Ранее в РФС сообщили, что из-за технической ошибки в регламенте Кубка России на сезон-2019/20 для определения домашнего клуба в паре «Зенит» – «Спартак» будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20.
  • Тогда хозяином матча становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе – право организовать предстоящий матч получил «Зенит».

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