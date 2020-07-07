Генеральный директор «Зенита» знатно подогрел интерес к полуфиналу Кубка России.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вирусное видео с участием нападающих Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

– В интернете обсуждают видео из раздевалки «Зенита» после матча с «Краснодаром». Мнения пользователей разделились, половина усмотрела в эмоциях Дзюбы и Азмуна непристойное поведение. А что вы думаете об этом?

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– Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни все время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Вы сами видели это видео и можете судить о том, какая огненная атмосфера там была. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий.

Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче. Золотая связка Дзюба – Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов.

И еще пару-тройку, я думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем тем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов. Кроме усмешки такая реакция ничего не вызывает и вызвать не может, – цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» и «Спартак» встретятся в полуфинале Кубка России 19 июля. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

В другом полуфинале встретятся «Урал» и «Химки».

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