«Если с «Зенитом» будет Вилков, то можно не выходить на матч». Федун запустил ироничный хэштег

#судитеспартаккакзенит

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Ахматом» (3:0) в 29-м туре Тинькофф РПЛ высказался о предстоящем матче против «Зенита» в 1/2 финала Кубка России.

«Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч. Предлагаю сделать хештег #судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами», – цитирует Федуна «Чемпионат».

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