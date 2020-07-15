«Если с «Зенитом» будет Вилков, то можно не выходить на матч». Федун запустил ироничный хэштег

Леонид Федун
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#судитеспартаккакзенит
Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Ахматом» (3:0) в 29-м туре Тинькофф РПЛ высказался о предстоящем матче против «Зенита» в 1/2 финала Кубка России.
«Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч. Предлагаю сделать хештег #судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами», – цитирует Федуна «Чемпионат».
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- В матче «Спартак» – «Ахмат» судейство вновь получилось спорным.
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