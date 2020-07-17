Гендиректор «Зенита» оштрафован на 200 тысяч рублей за намек о судьбе «Спартака» в Кубке

Александр Медведев, гендиректор «Зенита»
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Такое нельзя говорить даже боссам из Питера.
Комитет по этике РФС оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора «Зенита» Александра Медведева за слова о московском «Спартаке».
Боссу питерского клуба также вынесено замечание, передает «Р-Спорт».
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Ранее Медведев прокомментировал ставшее интернет-хитом видео из чемпионской раздевалки команды, где Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые обратились в комитет по этике и назвали комментарий Медведева неуместными, за гранью адекватного чувства юмора.
- Полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 19 июля.
- Матч пройдет в Петербурге.
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