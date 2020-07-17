Боярский: «Спартак» не будет чемпионом вообще никогда, пока есть «Зенит»

Тысяча чертей!

Заслуженный актер РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на высказывание президента «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что красно-белые выиграли бы чемпионат России, если бы их судили, как клуб из Санкт-Петербурга.

«За слова Федуна, что «Спартак» был бы чемпионом, если бы его судили, как «Зенит», на него не нужно подавать в комитет по этике. Надо просто пожелать хорошего настроения. Все равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит». Федун сам рубит сук, на котором сидит. Правильно шутят, что «Спартак» мог бы выиграть чемпионат, если бы играл, как «Зенит». В кубковом матче питерцы не расслабятся. У них есть спортивная честь и достоинство.

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Накажет ли питерская команда Федуна за слова игрой? Это нужно спросить у гендиректора «Зенита» Медведева. По крайней мере, он знает, как накажет. Это абсолютно принципиальная игра. Все взгляды болельщиков «Зенита» и «Спартака» будут устремлены на поле. Да и вся страна будет интересоваться, чем закончится принципиальный спор. Я на стороне «Зенита», хотя «Спартак» хорошо играет, молодцы, сильная команда»», – цитирует Боярского Vseprosport.ru.

«Зенит» выиграл чемпионат России в сезоне-2019/20 – всего это седьмая победа команды в турнире.

Клуб из Санкт-Петербурга также продолжает борьбу в Кубке России. 19 июля в полуфинале сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком».

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