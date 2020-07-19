Георгий Джикия, «Спартак» – «Зенит»
Фото: Getty Images
Красно-белые могут спасти сезон или закопать себя полностью.
Несмотря на все интриги последнего тура РПЛ, главный матч сезона пройдет в Кубке – еле живой «Спартак» попытается выжить в битве с чемпионом. И главными хедлайнерами шоу вновь могут стать арбитры.
Встречи красно-белых и сине-бело-голубых часто сопровождаются скандалами, но еще сильнее обстановка накалилась из-за подозрения на антиспартаковский заговор. Фанаты (и даже руководство) «Спартака» уверены, что последние неудачи клуба связаны с предвзятым судейством: арбитры отменяли голы, не ставили пенальти даже после ВАР и все единоборства трактовали в пользу соперника.
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Паредес, Москалев и Джикия, «Зенит» – «Спартак»
Фото: www.fc-zenit.ru
Трешток перед рубкой разжег Леонид Федун: «Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч. Предлагаю сделать хештег #судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами».
Федун может расслабиться – судить будет не Вилков. Правда, с Сергеем Ивановым у красно-белых тоже напряженные отношения. Например, он судил скандальный матч «Зенита» и «Спартака» в 2016-м, после чего его не допускали до игр москвичей 2,5 года. А еще Иванов стал частью скандала вокруг неназначенного пенальти в игре спартаковцев с «Сочи». Возможно, Федун поторопился с Вилковым.
Кто посмотрит матч по ТВ
Сергей Семак точно не рассчитывает лишь на одного игрока – травму в игре с «Ахматом» получил Андрей Лунев. Кто займет место в рамке – до сих пор загадка, которую не раскрыл даже коуч. Семак отметил, что выход в Кубке заслужил Васютин, но добавил, что игровое время распределено заранее, и Александр выступил в РПЛ против «Оренбурга». В четвертьфинале ворота «Зенита» защищал Михаил Кержаков, но его появление в полуфинале Сергей Богданович не подтверждал.
Под большим вопросом выход двух защитников: Дугласа Сантоса и Бранислава Ивановича. Бразилец получил небольшое повреждение, а серб недавно чах на карантине – уезжал на родину из-за болезни родственника. Семак не подтвердил и не опроверг их участие в матче.
У «Спартака» все проще – дисквалификации схватили важнейший Роман Зобнин, вытащивший для красно-белых игру с «Ахматом», а еще Эсекиэль Понсе, который выловил красную в дерби с ЦСКА. Зато на месте будет Доменико Тедеско – бан немца рассчитан только на РПЛ, поэтому новые карточки он может собрать уже в Санкт-Петербурге.
Доменико Тедеско
Фото: Getty Images
Лицом к лицу
- Последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в ноябре 2017-го еще при Массимо Каррере.
- Последняя победа красно-белых в Санкт-Петербурге датирована маем 2012-го.
- В последних двух матчах в Питере «Спартак» пропустил лишь один мяч. Зато до этого получил 14 в трех играх.
- За три последних встречи в Санкт-Петербурге красно-белые забили лишь один мяч – и тот с пенальти.
- Последний Кубок России «Зенит» взял в 2016-м, «Спартак» – в 2003-м.
Ориентировочные составы
«Зенит»
«Спартак»
Котировки букмекеров
Победа «Зенита»: 1,53
Ничья: 4,50
Победа «Спартака»: 6,70
Букмекеры не верят в красно-белых, и это логично: у москвичей лишь одна победа в пяти последних матчах, жуткое невезение и подорванная уверенность в себе. «Зенит», напротив, заряжен только на Кубок и уже давно не думает о чемпионате.
Но мы все помним, что в турнирах на вылет чудеса случаются не только в Англии. Доменико Тедеско хоть и псих, но все может зарядить своих на чудо в Санкт-Петербурге. Тем более что красно-белые и сами понимают, что это последний шанс спасти катастрофический сезон. Конечно, «Зенит» – фаворит, но кэф на победу «Спартака» слишком уж жирный.
Где смотреть
Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ» –- начало в 18:10 (мск). Если у вас нет ящика, то подрубайтесь на онлайн-трансляцию Eurosport.
Вопрос дня
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