Красно-белые могут спасти сезон или закопать себя полностью.

Несмотря на все интриги последнего тура РПЛ, главный матч сезона пройдет в Кубке – еле живой «Спартак» попытается выжить в битве с чемпионом. И главными хедлайнерами шоу вновь могут стать арбитры.

Встречи красно-белых и сине-бело-голубых часто сопровождаются скандалами, но еще сильнее обстановка накалилась из-за подозрения на антиспартаковский заговор. Фанаты (и даже руководство) «Спартака» уверены, что последние неудачи клуба связаны с предвзятым судейством: арбитры отменяли голы, не ставили пенальти даже после ВАР и все единоборства трактовали в пользу соперника.

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Паредес, Москалев и Джикия, «Зенит» – «Спартак» Фото: www.fc-zenit.ru

Трешток перед рубкой разжег Леонид Федун: «Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч. Предлагаю сделать хештег #судитеспартаккакзенит, тогда мы будем чемпионами».

Федун может расслабиться – судить будет не Вилков. Правда, с Сергеем Ивановым у красно-белых тоже напряженные отношения. Например, он судил скандальный матч «Зенита» и «Спартака» в 2016-м, после чего его не допускали до игр москвичей 2,5 года. А еще Иванов стал частью скандала вокруг неназначенного пенальти в игре спартаковцев с «Сочи». Возможно, Федун поторопился с Вилковым.

Кто посмотрит матч по ТВ

Сергей Семак точно не рассчитывает лишь на одного игрока – травму в игре с «Ахматом» получил Андрей Лунев. Кто займет место в рамке – до сих пор загадка, которую не раскрыл даже коуч. Семак отметил, что выход в Кубке заслужил Васютин, но добавил, что игровое время распределено заранее, и Александр выступил в РПЛ против «Оренбурга». В четвертьфинале ворота «Зенита» защищал Михаил Кержаков, но его появление в полуфинале Сергей Богданович не подтверждал.

Под большим вопросом выход двух защитников: Дугласа Сантоса и Бранислава Ивановича. Бразилец получил небольшое повреждение, а серб недавно чах на карантине – уезжал на родину из-за болезни родственника. Семак не подтвердил и не опроверг их участие в матче.

У «Спартака» все проще – дисквалификации схватили важнейший Роман Зобнин, вытащивший для красно-белых игру с «Ахматом», а еще Эсекиэль Понсе, который выловил красную в дерби с ЦСКА. Зато на месте будет Доменико Тедеско – бан немца рассчитан только на РПЛ, поэтому новые карточки он может собрать уже в Санкт-Петербурге.

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в ноябре 2017-го еще при Массимо Каррере.

Последняя победа красно-белых в Санкт-Петербурге датирована маем 2012-го.

В последних двух матчах в Питере «Спартак» пропустил лишь один мяч. Зато до этого получил 14 в трех играх.

За три последних встречи в Санкт-Петербурге красно-белые забили лишь один мяч – и тот с пенальти.

Последний Кубок России «Зенит» взял в 2016-м, «Спартак» – в 2003-м.

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Спартак»

Котировки букмекеров

Победа «Зенита»: 1,53

Ничья: 4,50

Победа «Спартака»: 6,70

Букмекеры не верят в красно-белых, и это логично: у москвичей лишь одна победа в пяти последних матчах, жуткое невезение и подорванная уверенность в себе. «Зенит», напротив, заряжен только на Кубок и уже давно не думает о чемпионате.

Но мы все помним, что в турнирах на вылет чудеса случаются не только в Англии. Доменико Тедеско хоть и псих, но все может зарядить своих на чудо в Санкт-Петербурге. Тем более что красно-белые и сами понимают, что это последний шанс спасти катастрофический сезон. Конечно, «Зенит» – фаворит, но кэф на победу «Спартака» слишком уж жирный.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ» –- начало в 18:10 (мск). Если у вас нет ящика, то подрубайтесь на онлайн-трансляцию Eurosport.

Вопрос дня

Опрос Вы верите в судейский заговор против «Спартака»? Да, команду убивают Нет, это просто невезение Нет, это оправдание слабой игры

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