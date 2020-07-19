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Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как его болельщики ненавидели «Спартак» в 90-е»

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Артем Дзюба, Малком, Себастьян Дриусси, «Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 18 минут

Все возвращается.

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал предположение, почему питерский клуб стали больше ненавидеть в России.

«Каждую ситуацию нужно изучать отдельно, и всегда все зависит от того, с какого угла на нее смотреть. Если ты настроен отрицательно, в любой истории найдешь возможность рассказать что-то плохое.

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«Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак», который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России.

Сейчас все изменилось, достижений у «Зенита» более чем достаточно, чтобы начать его не любить. А причина всегда найдется», – сказал Малафеев в интервью «Спорт День за Днем».

  • 19 июля «Зенит» встретится со «Спартаком» в полуфинале Кубка России, начало – в 18:30 по московскому времени.
  • 5 июля сине-бело-голубые оформили шестое русское чемпионство, столичный клуб идет на девятом месте Тинькофф РПЛ за тур до финиша.

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