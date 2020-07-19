Емельяненко: «Пусть Медведев с Федуном подерутся в ринге, бой Дзюбы с Джикией был бы интересен»

Лучшее превью полуфинала Кубка России.

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал ссору руководителей «Спартака» и «Зенита» Леонида Федуна и Александра Медведева.

«Я предлагаю им [Федуну и Медведеву] не устраивать полемику, а после матча продолжить противостояние на ринге. Либо, чтобы еще больше захватить внимание зрителя, пусть выставят по одному футболисту от команды. Хорошее зрелище, когда игроки будут не только бегать, но и поддерживать боевые искусства, показывая, что они мужчины во всех отношениях.

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Бой Дзюбы с Джикией, например, был бы интересен. На это нужно их подбивать. Какой-нибудь легкий спарринг в рамках шоу профессионального бокса. У нас ведь даже была программа, когда артисты дрались. Если даже совсем далекие от спорта люди перестраивались и заинтересовывали зрителя, спортсмены подавно смогут.

– Дзюба как раз выкладывает фотографии в боксерских перчатках и говорит, что занимается единоборствами.

– Ну вот, Дзюба будет от «Зенита». Пусть кидает вызов, выходит на ринг по правилам бокса и выясняет отношения. А у нас обычно иначе. Мне очень не нравится в российском футболе, что игрока еще не коснулись, а он делает тройное сальто в воздухе, падает и хватается за ногу.

Потом лежит, корчится, а сам смотрит по сторонам, как отреагировали на его трюк. Если реакции нет, встает и бежит дальше. Пусть покажут, что это не только спектакль на поле, что они могут и подраться», – цитирует Емельяненко-младшего «ВсеПроСпорт».

«Зенит» и «Спартак» встретятся в полуфинале Кубка России 19 июля и начнут матч в 18:30 по московскому времени.

Александр Емельяненко проведет следующий поединок 24 июля против Магомеда Исмаилова в Сочи на турнире ACA 107.

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