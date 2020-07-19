Боярский: «Критики должны научиться играть как «Зенит». А пока пусть помалкивают в тряпочку»

Михаил Сергеевич уверен в победе над «Спартаком».

Известный актер и болельщик «Зенита» поделился ожиданиями перед матчем 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

«Спартак» сейчас в хорошей форме. У них московские амбиции, которые им хочется удовлетворить. Но «Зенит» выиграет. Даже мысли не допускаю, что команда может проиграть. Нужна красивая победа, которая удовлетворит и болельщиков, и всех остальных. Это нужно, чтобы расставить все точки.

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После заслуженного чемпионства про «Зенит» снова поползли всякие высказывания о судействе, больших деньгах и так далее. Сегодня у команды есть шанс окончательно все эти разговоры прекратить. Те, кто критикуют, сначала должны научиться играть так, как «Зенит». Вот научатся, смогут это делать. А пока пусть помалкивают в тряпочку», – цитирует Боярского «Чемпионат».

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В чемпионате России-2019/20 «Зенит» дважды обыграл красно-белых – 1:0 на выезде и 1:0 дома.

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