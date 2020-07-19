Журналист Чернов: нескольких фанов «Спартака» не пустили на матч с «Зенитом» из-за красной одежды

Возмутительная ситуация.

Перед матчем полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» произошел неприятный инцидент с участием болельщиков московского клуба.

Как сообщил журналист «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов, стюарды стадиона в Санкт-Петербурге отказались пускать на матч нескольких фанатов «Спартака», объяснив это тем, что им поступил запрет на посещение игры людьми в красно-белом. При этом болельщики не были одеты в джерси «Спартака», а просто подобрали одежду с красным верхом.

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Победитель пары «Зенит» – «Спартак» встретится в финале Кубка с подмосковными «Химками».

Ранее «Зенит» дважды обыграл «Спартак» в Тинькофф РПЛ-2019/20, оба раза со счетом 1:0.

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