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Журналист Чернов: нескольких фанов «Спартака» не пустили на матч с «Зенитом» из-за красной одежды

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Eurosport

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через час

Возмутительная ситуация.

Перед матчем полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» произошел неприятный инцидент с участием болельщиков московского клуба.

Как сообщил журналист «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов, стюарды стадиона в Санкт-Петербурге отказались пускать на матч нескольких фанатов «Спартака», объяснив это тем, что им поступил запрет на посещение игры людьми в красно-белом. При этом болельщики не были одеты в джерси «Спартака», а просто подобрали одежду с красным верхом.

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