Экс-арбитр Федотов: «Момент с Соболевым – пенальти в ворота «Зенита». Это серьезная ошибка»

Мы ждали судейского скандала – и мы его получили.

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в штрафной «Зенита» с участием нападающего «Спартака» Александра Соболева. Судейская бригада Сергея Иванова не назначила в этом эпизоде пенальти и даже не стала обращаться за помощью к ВАР.

«Момент с Соболевым и Жирковым – это неназначеный пенальти в ворота «Зенита». Соболев пытался остановиться, играл по мячу, а Жирков утащил его с собой за майку. Не могу объяснить, почему не стали смотреть повтор. ВАР просматривают при явной и очевидной ошибке, для меня это так и есть. Арбитру тяжело было увидеть момент, он находился в диагонали, поэтому должен был подсказать помощник. Но похоже, что они сейчас никуда не лезут. ВАР обязан был смотреть этот момент.

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Это серьезная ошибка, которая может стоить «Спартаку» игры. Опять будет пища для разговоров. Не представляю, как Калошин будет объясняться. Или он скажет, что для ВАР это не явное и не очевидное? Это ложь», – цитирует Федотова Sport24.

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