Фанаты «Зенита» вывесили баннер с отсылкой к сериалу, где герой совокупляется со свиньей

Шутка, которая понравится Александру Медведеву.

Фанаты санкт-петербургского «Зенита» подкололи «Спартак» баннером с отсылкой к сериалу «Черное зеркало».

В первой серии «Черного зеркала», которая вышла в 2011 году, премьер-министру Великобритании приходится совокупиться со свиньей в прямом эфире национального телевидения – в противном случае шантажисты обещают убить похищенного члена Королевской Семьи.

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На баннере, который вывесили поклонники «Зенита», изображен владелец «Спартака» Леонид Федун, выглядывающий из разбитого черного зеркала.

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и шагнул в финал Кубка.

В решающем матче сине-бело-голубые встретятся с подмосковными «Химками».

Журналист Чернов: нескольких фанов «Спартака» не пустили на матч с «Зенитом» из-за красной одежды

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Кубок России Журналист Чернов: нескольких фанов «Спартака» не пустили на матч с «Зенитом» из-за красной одежды 2 ЧАСОВ НАЗАД