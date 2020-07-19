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Фанаты «Зенита» вывесили баннер с отсылкой к сериалу, где герой совокупляется со свиньей

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через минута

Шутка, которая понравится Александру Медведеву.

Фанаты санкт-петербургского «Зенита» подкололи «Спартак» баннером с отсылкой к сериалу «Черное зеркало».

В первой серии «Черного зеркала», которая вышла в 2011 году, премьер-министру Великобритании приходится совокупиться со свиньей в прямом эфире национального телевидения – в противном случае шантажисты обещают убить похищенного члена Королевской Семьи.

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На баннере, который вывесили поклонники «Зенита», изображен владелец «Спартака» Леонид Федун, выглядывающий из разбитого черного зеркала.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и шагнул в финал Кубка.
  • В решающем матче сине-бело-голубые встретятся с подмосковными «Химками».

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