Проиграли из-за арбитров и видеоповторов?

Матч «Зенит» – «Спартак» – это всегда горячо. Леонид Федун за четыре дня до полуфинала Кубка набросил и предложил флешмоб с хэштегом #СудитеСпартакКакЗенит. Конечно, вся работа арбитров теперь рассматривалась в соцсетях под микроскопом.

На 10-й минуте Зелимхан Бакаев продлил атаку пасом на Айртона, бразилец слева прострелил в центр, и Александр Соболев не добрался до мяча. Форвард «Спартака» во вратарской боролся с Юрием Жирковым, и ветеран хватал молодого страйкера за футболку.

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Опрос Это пенальти? Да, Жирков мешал Соболеву Нет, борьба в пределах правил

На 21-й Сердар Азмун выскочил на левый край штрафной, не успел к мячу у лицевой, но Илья Гапонов тоже не добрался до передачи. Он двинул по ноге иранца, судья Сергей Иванов побежал к видеоповтору, лично посмотрел телевизор и поставил 11-метровый.

Опрос Это пенальти? Да, Гапонов не попал по мячу Нет, Азмун упал сам

В добавленное к первому тайму время «Спартак» сравнял счет – Соболев выиграл воздух, скинул во вратарскую, и Самуэль Жиго подправил мяч в сетку. Красно-белые громко отпраздновали эквалайзер, но затем снова включился ВАР. На повторе видно, что Жиго в момент скидки находился как будто ближе к воротам «Зенита», чем защитники.

Опрос Правильно отменили гол? Да, Жиго был в офсайде Нет, Жиго не был в офсайде

Во второй половине Соболев без скорости получил мяч на правом краю штрафной, пошел к лицевой линии и рухнул на газон в контакте с Вильмаром Барриосом. Опорник сине-бело-голубых точно задел рукой лицо нападающего.

Опрос Это пенальти? Да, Барриос нарушил правила Нет, случайный контакт

А в конце матча Айртон ввинтился по левому флангу в штрафную, прокинул мяч вперед и тоже упал в борьбе с Йорданом Осорио. Защитник «Зенита» явно выставлял локоть и подталкивал латераля «Спартака». Арбитр Иванов не посмотрел это падение с помощью ВАР, видеоассистент Евгений Турбин также не обратил внимания главного судьи на этот эпизод.

Опрос Это пенальти? Да, Осорио завалил Айртона Нет, Осорио не фолил в штрафной

«Зенит» спокойно победил «Спартак» и прошел в финал. Для красно-белых по факту сезон закончен – место в середине таблицы и вылет из Кубка России лишил их надежды на Лигу Европы в следующем футбольном году.

Леонид Федун и все болельщики московского клуба наверняка считают, что эти шансы после матча в Петербурге были бы повыше. Если бы «Спартак» судили, как «Зенит».

«Зенит» – «Спартак» – 2:1

Экс-арбитр Федотов: «Момент с Соболевым – пенальти в ворота «Зенита». Это серьезная ошибка»

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