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Федун: «Дутый чемпион «Зенит» огребет в ЛЧ. Там не будет судейской поддержки»

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Леонид Федун

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Ого!

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в полуфинале Кубка России.

«Вам привести последнюю статистику по ВАР? 11 обращений по «Спартаку» – ноль решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений – из них десять в их пользу.

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«Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки», – цитирует Федуна Metaratings.

  • В прошедшей игре 1/2 финала «Спартак» мог претендовать на пенальти после падения Александра Соболева в штрафной «Зенита», однако судейская бригада не стала обращаться за помощью ВАР.
  • В финале Кубка России «Зенит» встретится с подмосковными «Химками».

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