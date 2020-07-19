Леонид Федун
Фото: Getty Images
Ого!
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в полуфинале Кубка России.
«Вам привести последнюю статистику по ВАР? 11 обращений по «Спартаку» – ноль решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений – из них десять в их пользу.
Кубок России
Журналист Чернов: нескольких фанов «Спартака» не пустили на матч с «Зенитом» из-за красной одежды
2 ЧАСОВ НАЗАД
«Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки», – цитирует Федуна Metaratings.
- В прошедшей игре 1/2 финала «Спартак» мог претендовать на пенальти после падения Александра Соболева в штрафной «Зенита», однако судейская бригада не стала обращаться за помощью ВАР.
- В финале Кубка России «Зенит» встретится с подмосковными «Химками».
Фанаты «Зенита» вывесили баннер с отсылкой к сериалу, где герой совокупляется со свиньей
Кубок России
Боярский: «Критики должны научиться играть как «Зенит». А пока пусть помалкивают в тряпочку»
4 ЧАСОВ НАЗАД
Кубок России
«Если с «Зенитом» будет Вилков, то можно не выходить на матч». Федун запустил ироничный хэштег
15/07/2020 В 20:25