«*** вам». Ещенко надел провокационную футболку, обратившись к Медведеву

Андрей Ещенко
Фото: Getty Images
Медведев может ответить, что его команда сыграет в финале, а команда Ещенко – нет.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко по окончании матча 1/2 финала Кубка России против «Зенита» (1:2) показал футболку с провокационной надписью.
На белой майке, которую надел Ещенко, был изображен медведь в костюме и надпись: «*** (Мужской половой орган) вам А». Фото без цензуры можно увидеть тут.
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- Возможно, таким образом Ещенко обратился к генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву, который ценой штрафа слегка потроллил «Спартак» неделей ранее.
- В финале Кубка России «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками».
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