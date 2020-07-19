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«*** вам». Ещенко надел провокационную футболку, обратившись к Медведеву

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Андрей Ещенко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 минут назад

Медведев может ответить, что его команда сыграет в финале, а команда Ещенко – нет.

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко по окончании матча 1/2 финала Кубка России против «Зенита» (1:2) показал футболку с провокационной надписью.

На белой майке, которую надел Ещенко, был изображен медведь в костюме и надпись: «*** (Мужской половой орган) вам А». Фото без цензуры можно увидеть тут.

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  • Возможно, таким образом Ещенко обратился к генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву, который ценой штрафа слегка потроллил «Спартак» неделей ранее.
  • В финале Кубка России «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками».

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