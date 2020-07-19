Александр Медведев с игроками «Зенита»
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Главный человек в «Зените» уверен: жаловаться на судейство – удел слабых.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который назвал команду из Санкт-Петербурга дутым чемпионом.
«Мы очень рады этой победе над сильной командой и выходом в финал. Победили команду «Спартак», используя именно такое выражение. Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал «Зенит» дутым чемпионом? Жаловаться на судейство – это последнее дело.
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Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия. У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!» «Спартак» отстал от «Зенита», вроде, больше, чем на 30 очков, три раза проиграл... О чем здесь говорить?» – цитирует Медведева Sport24.
- «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 2:1 благодаря голам Артема Дзюбы (с пенальти) и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев.
- В финальном матче Кубка России «Зенит» встретится с подмосковными «Химками».
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