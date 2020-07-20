«Спартаку» нравится быть жертвой. Нытье о судьях затмевает слабый футбол

Сезон провален, зато есть оправдание.

За последний месяц «Спартак» перетряхнуло так, словно клуб провел целый сезон. Москвичи врывались в летнюю часть РПЛ с реальными амбициями попасть в еврокубки: занять шестое (а то и пятое) место, а еще причесать «Зенит» и наконец забрать Кубок России. Вместо этого «Спартак» наполучал от ЦСКА, «Тамбова» и «Сочи», вылетел из Кубка и окончательно погрузился в хаос.

Этот сезон – один из худших в российской истории клуба: даже десятое место в 2003-м сопровождалось выигранным Кубком. Здесь же – кромешная тьма. На каждый яркий матч – два бесцветных, заслуженное место в конце топ-10 и никаких еврокубков в сезоне-2020/21. Самый дорогой легионер выходит на считанные минуты, тренеру регулярно прилетают карточки и дисквалификации, а гендиректора сняли за пару недель до финиша чемпионата.

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В таких условиях надо признать: да, сезон в очередной раз получился переходным, но есть и поводы для радости – куча воспитанников в основе, классный Соболев в атаке и неравнодушный коуч на скамейке. В общем, нормальный фундамент для борьбы за попадание в пятерку лучших следующего чемпионата – особенно если Жиго научится выбегать из офсайда на стандартах.

Баннер фанатов «Зенита» в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна Фото: Getty Images

Скандальный вылет из Кубка? Тедеско прав: «Зенит» был сильнее и точно не нуждался в помощи судей. Зато «Спартак» показал, что еще умеет бороться. Для выхода в финал не хватило уровня игроков, но игра с «Зенитом» точно не была односторонней – это уже замечательно, учитывая сырость москвичей.

Правда, вместо того, чтобы забить на нынешний сезон и ждать нового чемпионата, боссы и фанаты «Спартака» активно продвигают версию – их клуб капитально засуживают. Арбитры якобы объединились и теперь нагло издеваются: отменяют чистые голы, не ставят очевидные пенальти в ворота соперников и предупреждают Тедеско там, где другим тренерам не сделали бы даже замечания. В ответ Федун вводит хэштеги и угрожает не выйти на матч, а болельщики тратят силы и нервы, чтобы доказать: вокруг «Спартака» точно есть заговор, команду откровенно топят и унижают.

Почему эта версия контрпродуктивна?

1. Бесконечные разговоры о судьях заставляют игроков поверить: это не «Спартак» буксует, а ребята в черном выталкивают его из зоны еврокубков. Вреднейшая мысль, которая снимает ответственность за результат и мешает прогрессировать.

2. Даже однозначно правильные решения кажутся максимально спорными и подозрительными. Пример – оба незасчитанных гола в ворота «Уфы». До сих пор хватает тех, кто уверен: Жиго не мешал Беленову (первый эпизод), а мяч пересек линию (второй удар Соболева). Разумеется, жалобы на эти моменты обесценивают остальные претензии. Если человек искренне считает, что там были голы, то он может придумать все что угодно – авторитет его рассуждений падает до нуля.

3. Стоны из-за арбитров еще никогда и никому не помогали – никого не начали судить лучше. Причитания совершенно ни на что не влияют: логичнее сжать зубы, игнорировать эту тему и зарабатывать респекты за стойкость. «Судьи? Без комментариев. Надо самим лучше играть», – вот фраза, которая отделяет нытиков от чемпионов.

4. На дистанции в РПЛ регулярно ошибаются против абсолютно всех клубов, в том числе против богатой команды из Петербурга («Локо» в гостях, «Ахмат» дома). Если принять мысль о слабом, но непредвзятом судействе, жить станет гораздо проще.

«Зенит» – «Спартак» Фото: Getty Images

Три года назад фанаты «Спартака» троллили Мирчу Луческу, который хныкал из-за судей после каждой игры – румыну даже посвятили баннер «В Питере – ныть». Никто не разбирался, прав ли Мирча – всех просто раздражали его реплики про арбитров. Теперь «Спартак» сам занят поиском ошибок и считает, что о них надо говорить как можно громче и чаще.

Напрасно: позиция жертвы в принципе не может быть выигрышной. Казалось, «Спартак» уяснил это, разгромив «Ахмат», несмотря на отмененный гол. Но после «Зенита» очевидно: москвичам все еще нравится тратить время и нервы на обсуждение вещей, которые от них абсолютно не зависят.

К новому сезону от этого надо избавиться.

Важный челлендж – ни слова о судействе за весь чемпионат. Если у Федуна и его подчиненных получится продержаться целый год, «Спартак» начнут уважать гораздо сильнее, а сама команда сфокусируется на футболе. Идеальный расклад, ради которого не нужно ничего делать – разве что вовремя помолчать.

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