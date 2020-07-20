Ещенко – фанату «Зенита»: «Радуйся и судей поцелуй в одно место, но знай – вам ж*** по всей России»

Защитник «Спартака» сорвался на болельщика сине-бело-голубых.

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко продолжил конфликт с «Зенитом».

После игры в полуфинале Кубка России, которая прошла на поле сине-бело-голубых, Ещенко показал болельщикам футболку с изображением медведя в пиджаке (намек на гендира «Зенита» Александра Медведева) и надписью ««*** (Мужской половой орган) вам А».

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Затем Ещенко опубликовал фотографию себя в этой футболке в инстаграме, подписав пост так: «Кому надо, тот поймет». Один из поклонников «Зенита» пришел под пост с комментарием «Пришел править, подготовился к финалу, но обломс».

«А ты радуйся и судей поцелуй в одно место, но знай – вам как болелам ж*** будет по всей России», – ответил Ещенко.

«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2, в этом году красно-белые остались без трофеев.

«Зенит» в финале Кубка встретится с подмосковными «Химками».

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